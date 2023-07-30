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Москва
Москва
Профиль пользователя Makgilka
О себе
Любитель побродить по улице в наушниках, простой смертный )
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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