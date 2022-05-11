Слушаю crystal castles,и ещё некоторые песни других групп, люблю путешествовать и гулять , а не просто все время сидеть на скамейке. Макеевка

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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💩 Странный юмор

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