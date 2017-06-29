Макар, 20, Москва - СЗАО, но часто бываю в центре - Рост 195 - Водолей - Интересы: работа, мотоциклы, спорт inst: @makar_likhoyda_

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.