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Москва
Москва
Профиль пользователя Makar006
О себе
Ценитель естественной красоты 😁
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📺 Политика🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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