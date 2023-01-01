О себе

Играю в футбол, пинг-понг (сейчас, увы, травмирован)

Люблю смотреть кино и сериалы, особенно исторические и фантастику, но главным критерием является качество произведения.

Помимо этого люблю почитать и поговорить за историю (особенно Античность), лор Warhammer 40K и FB.