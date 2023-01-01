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Москва
Профиль пользователя Maharbal

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О себе

Играю в футбол, пинг-понг (сейчас, увы, травмирован)
Люблю смотреть кино и сериалы, особенно исторические и фантастику, но главным критерием является качество произведения.
Помимо этого люблю почитать и поговорить за историю (особенно Античность), лор Warhammer 40K и FB.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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