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Москва
Играю в футбол, пинг-понг (сейчас, увы, травмирован)
Москва
Профиль пользователя Maharbal
О себе
Играю в футбол, пинг-понг (сейчас, увы, травмирован)
Люблю смотреть кино и сериалы, особенно исторические и фантастику, но главным критерием является качество произведения.
Помимо этого люблю почитать и поговорить за историю (особенно Античность), лор Warhammer 40K и FB.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги📺 Политика🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные
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