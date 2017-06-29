Москва
Профиль пользователя Magno
О себе
Интересуюсь психологией и психотерапией, гадаю на таро, занимаюсь вокалом, танцую
Творческий и лёгкий человек
Хочется найти друзей, а не партнёра 👌🏻
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Общение и прогулки
Москва → Другое
Ищу друзей/компанию
Москва → Другое
Пообщаться, сходить в бар
Москва → Другое
рефлексировать
Москва → Другое
Пообщаться и погулять
Москва → Другое
Прогуляться по центру, прокатиться по ночной Москве
Москва → Другое
Сходить в галерею «Алины Пински»
Москва → Другое
Хочу изучить все бары господина Ицковича
Москва → Другое
Прогуляться, пообщаться, поснимать контент ✨
Москва → Другое
Собрать компанию фанатов театра для посещения различных театров Москвы
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