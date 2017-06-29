Москва
Профиль пользователя Magno

фото пользователя Magno

О себе

Интересуюсь психологией и психотерапией, гадаю на таро, занимаюсь вокалом, танцую
Творческий и лёгкий человек
Хочется найти друзей, а не партнёра 👌🏻

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Хочу погулять и в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя MammyJussy
Москва → Другое

Общение и прогулки

маленькое фото пользователя Stepan
Москва → Другое

Ищу друзей/компанию

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя sofabrik
Москва → Другое

рефлексировать

маленькое фото пользователя Victoria
Москва → Другое

Пообщаться и погулять

маленькое фото пользователя Fedor_up
Москва → Другое

Прогуляться по центру, прокатиться по ночной Москве

маленькое фото пользователя Generalosa
Москва → Другое

Сходить в галерею «Алины Пински»

маленькое фото пользователя helpmpls
Москва → Другое

Хочу изучить все бары господина Ицковича

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Прогуляться, пообщаться, поснимать контент ✨

маленькое фото пользователя Valto
Москва → Другое

Собрать компанию фанатов театра для посещения различных театров Москвы

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.