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Москва
Читаю все, что читается, смотрю все, что смотрится) с удовольствием общаюсь на разные темы)
Москва
Профиль пользователя Maggie
О себе
Читаю все, что читается, смотрю все, что смотрится) с удовольствием общаюсь на разные темы)
Художник-иллюстратор, всегда открыта к новым проектам)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
Участие в других событиях
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