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Москва
Профиль пользователя Maggie

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О себе

Читаю все, что читается, смотрю все, что смотрится) с удовольствием общаюсь на разные темы)

Художник-иллюстратор, всегда открыта к новым проектам)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулось 56 участников

маленькое фото пользователя ElenPo

Москва → прогуляться, перекусить

Попить вино, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Anzhela0000

Москва → прогуляться, перекусить

Чахну без подружек:)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя MiaRise

Москва → пообщаться

Поговорить на тему искусства (поэзия, театры, скульптуры и картины)

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Entropos

Москва → прогуляться, перекусить

Обсудить новеллы в жанре сянься/фэнтези

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Diana580

Уфа → пообщаться

Хочу пообщаться на тему искусства, обменяться интересным контентом)

Откликнулись 3 участника

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