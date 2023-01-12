Москва
Профиль пользователя MADrolog
О себе
Чудак, на букву - Ч.
Люблю слушать и не много болтаю.
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎭 Театр 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 💬 Пообщаться онлайн 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
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