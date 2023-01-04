Москва
Профиль пользователя Madoshkins

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О себе

Ищу подружку для похода в кино, концерты. С которой можно погулять и хорошо провести день)

Профиль обновлён 12 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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