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Москва
Профиль пользователя MadinaMusina

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О себе

Из интересов - работа, путешествия, необычные места с авторской кухней, меланхолия по вечерам и шампанское по выходным))

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

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☣️ Токсичность✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян🎲 Настольные игры
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