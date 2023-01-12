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Москва
Москва
Профиль пользователя MadinaMusina
О себе
Из интересов - работа, путешествия, необычные места с авторской кухней, меланхолия по вечерам и шампанское по выходным))
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино
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