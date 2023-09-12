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Москва
Профиль пользователя Madina.09

фото пользователя Madina.09

О себе

Люблю тишину

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя geneross

Санкт-Петербург → пообщаться

Досадно мне, что слово "честь" забыто, и что в чести наветы за глаза

Откликнулись 4 участника

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