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Москва
Москва
Профиль пользователя Madina.09
О себе
Люблю тишину
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью✝️ Религия📺 Политика🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре
Участие в других событиях
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