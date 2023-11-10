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Москва
В поиске компании для активного времяпровождения. Прогулки, кафе, посиделки, путешествия.
Москва
Профиль пользователя Madampro
О себе
В поиске компании для активного времяпровождения. Прогулки, кафе, посиделки, путешествия.
Замужем. Есть дочь 7лет.
В идеале хотим найти семейную пару с ребенком для совместного активного времяпровождения и путешествий.
Но это не исключает общения с парами без детей или просто с девушками для прогулок по красивым кафе, уютным паркам, поездкам в другие города России для прогулок и тд.
Обожаю парфюм и имею личную коллекцию из 400 ароматов.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться
Участие в других событиях
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