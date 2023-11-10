О себе

В поиске компании для активного времяпровождения. Прогулки, кафе, посиделки, путешествия.



Замужем. Есть дочь 7лет.



В идеале хотим найти семейную пару с ребенком для совместного активного времяпровождения и путешествий.

Но это не исключает общения с парами без детей или просто с девушками для прогулок по красивым кафе, уютным паркам, поездкам в другие города России для прогулок и тд.





Обожаю парфюм и имею личную коллекцию из 400 ароматов.