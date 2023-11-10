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Москва
Профиль пользователя Madampro

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О себе

В поиске компании для активного времяпровождения. Прогулки, кафе, посиделки, путешествия.

Замужем. Есть дочь 7лет.

В идеале хотим найти семейную пару с ребенком для совместного активного времяпровождения и путешествий.
Но это не исключает общения с парами без детей или просто с девушками для прогулок по красивым кафе, уютным паркам, поездкам в другие города России для прогулок и тд.


Обожаю парфюм и имею личную коллекцию из 400 ароматов.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 18 участников

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