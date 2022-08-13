Москва
Профиль пользователя Macmep

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О себе

Ищу компанию для настольных игр/волейбола

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в настолки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя W1ldRush
Москва → Другое

Настолки вечером

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
Москва → Другое

Найти игроков для ролевых игр

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Stls40k
Москва → Другое

НРИ по выходным (дата условная)

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