Москва
Профиль пользователя Macho_Hot
О себе
Люблю гулять! Много и долго) по новым местам, новым городам, лесам, горам, рекам. Парки, выставки, музеи, кино, кафе приглашаю и принимаю приглашения! Буду рад приятному общению!
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Найти новых друзей
Завести новые знакомства ✨
Простое человеческое общение
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Обо всём на свете🙃
Пора выбираться на улицу! ☀️
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Прогуляться ,сходить в кино
Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Прекрасное знакомство
Погулять по измайловскому парку
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Слушаю техно, не сижу на месте 🤪
Сходить в парк "Сиреневый сад"
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Random 7/7
Погулять на ВДНХ
Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)
Сходить пофоткаться, перекусить
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го
За любой движ
что тут надо делать
Составить компанию в кинотеатр , фильм «Переводчик»
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Поход с палатками
Погулять в Парке Горького 😊
Прогулки по улицам Москвы
пофоткать друг друга)))
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
Пойдем погуляем !
Пойдем потанцуем 🙂
Погулять. Может покажешь мне свое любимое место?
Уютно погулять по Москве
Ищу активных друзей в ВАО
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
Хочу погулять сегодня вечером где-нибудь в районе кольцевой или центра
Ищу игроков на квест Resident evil 25.06 в 18:30 :)
Покататься на велосипеде от 20 км
Пеший поход по Кольскому полуострову
Summerstage на Дубровке, концерты всё лето
Фестиваль национальных пород лошадей в Сокольниках 16:00-19:00
Сходить на BEAT FILM FESTIVAL
Путешествие по Камчатке
Ищу компанию для поездки в Эко-парк "городецкое гульбище.
Иду на Шоу под дождем, кто со мной?!😀
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