Москва
Профиль пользователя Macadam
О себе
О себе расскажу
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью
Не нравится:
✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
Москва → Другое
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
⚡️ Нужны бета-тестеры
Москва → Другое
Сходить в кальянную 🤍
Москва → Другое
Погулять по Екатерининскому парку
Москва → Другое
Random 7/7
Москва → Другое
Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!
Москва → Другое
Ищу приятного собеседника
Москва → Другое
Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь
Москва → Другое
Выставка Рене Магритт
Москва → Другое
Пару водников?
Москва → Другое
Steam Steam Steam
Москва → Другое
Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.
Москва → Другое
На больничном, предлагаю познакомиться
Москва → Другое
Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)
Люберцы → Другое
Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.
Москва → Другое
Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту
Москва → Другое
Теперь в событиях есть групповые чаты
Москва → Другое
17 июня 🔥Лофт🔥с 22:00 до 6:00
Москва → Другое
Зарубать в V rising
Москва → Другое
Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00
Керчь → Другое
Покататься на велосипедах
Москва → Другое
Обсудить игры/посмотреть фильмы в дисе/ поиграть кооперативно и пр.
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