Москва
Профиль пользователя Macadam

фото пользователя Macadam
фото #2 пользователя Macadam

О себе

О себе расскажу

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Обо всем по немногу

Москва → прогуляться, перекусить

Полюбоваться парком Хуамин

Москва → пообщаться

Обсуждение обновления на "Зайчика"/Tiny Bunny

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по улице

Москва → пообщаться

Ищу ребяток для игры в Phasmophobia

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя LanaS
Москва → Другое

Круто провести время

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Сходить в кальянную 🤍

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Sofiaster
Москва → Другое

Random 7/7

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

маленькое фото пользователя Genesis
Москва → Другое

Ищу приятного собеседника

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя anna__ko
Москва → Другое

Выставка Рене Магритт

маленькое фото пользователя Sibiria
Москва → Другое

Пару водников?

маленькое фото пользователя kgbkassetvrossii
Москва → Другое

Steam Steam Steam

маленькое фото пользователя TramvayVray
Москва → Другое

Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.

маленькое фото пользователя Ameli
Москва → Другое

На больничном, предлагаю познакомиться

маленькое фото пользователя Perianna
Москва → Другое

Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)

маленькое фото пользователя Nosochek
Люберцы → Другое

Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.

маленькое фото пользователя Hlorokost
Москва → Другое

Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Теперь в событиях есть групповые чаты

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

17 июня 🔥Лофт🔥с 22:00 до 6:00

маленькое фото пользователя DZGN
Москва → Другое

Зарубать в V rising

маленькое фото пользователя Gelya1
Москва → Другое

Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

маленькое фото пользователя Vladimir94
Керчь → Другое

Покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Amphibolia
Москва → Другое

Обсудить игры/посмотреть фильмы в дисе/ поиграть кооперативно и пр.

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