Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

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✝️ Религия

Москва → Другое Обсудить игры/посмотреть фильмы в дисе/ поиграть кооперативно и пр.

Москва → Другое Поужинать вечером в субботу в гастропабе в 20.00

Москва → Другое Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → Другое Хочу вместе поиграть во что нибудь, умею в лигу доту

Люберцы → Другое Ищу компанию для поездки в Нижний Новгород(на авто) в середине Июня.

Москва → Другое Деградация в онлайн-играх пару раз в неделю после работы.

Москва → Другое Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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