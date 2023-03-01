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Москва
Профиль пользователя maaarrrkkkiii

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фото #2 пользователя maaarrrkkkiii

О себе

я клоунада:)

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
очень погулять хочетса

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое
пофоткать друг друга и погулять по городу :))
маленькое фото пользователя JuliaShiny
Москва → Другое
Скучно дома. Вытащите куда-нибудь :(
маленькое фото пользователя evitkaa
Москва → Другое
Хотела бы прогуляться с парнем, может быть посидеть с кем то
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