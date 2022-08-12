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Москва
Москва
Профиль пользователя Maaarri
О себе
18 лет, Учусь в меде, обожаю всё, что связано с фотографиями, люблю гулять, хохотушка, хожу в ddx( девчонки, давайте ходить вместе), обожаю шоппинг, обсуждать парней, могу выпить и в ночной клуб заглянуть
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎭 Театр💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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