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Москва
Профиль пользователя Maaarri

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О себе

18 лет, Учусь в меде, обожаю всё, что связано с фотографиями, люблю гулять, хохотушка, хожу в ddx( девчонки, давайте ходить вместе), обожаю шоппинг, обсуждать парней, могу выпить и в ночной клуб заглянуть

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎭 Театр💃 Потанцевать📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулись 84 участника

маленькое фото пользователя vlkvA

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Ekataterina

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подружек в Москве

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Tanya3651

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, буду отличным другом, собеседником

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Nastys

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/друзей, выбираться вместе куда-нибудь.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Aripkv

Москва → прогуляться, перекусить

хочу найти подруг 🥹

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя wisheta

Москва → собрать компанию

День рождения в баре

Откликнулись 4 участника

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