О себе

18 лет, Учусь в меде, обожаю всё, что связано с фотографиями, люблю гулять, хохотушка, хожу в ddx( девчонки, давайте ходить вместе), обожаю шоппинг, обсуждать парней, могу выпить и в ночной клуб заглянуть