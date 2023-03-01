Москва
Профиль пользователя Ma34

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фото #2 пользователя Ma34

О себе

Хорошая , добрая,умная, спокойная, не строгая, люблю веселиться и тусоваться

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 🏫 Учеба 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Nafisa
Москва → Другое

Хочу найти себе подругу чтобы гулять вместе смеяться 🤭

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