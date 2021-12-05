Люблю рок, фолк и металл, не люблю шансон и кальянный рэп. Люблю собак, кошек тоже люблю, но на расстоянии, аллергия. Люблю музеи, фентези, аниме и теарт, не люблю клубы, бары и футбол

Профиль обновлён 3 августа 2023 г.

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📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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