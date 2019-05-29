Москва
Профиль пользователя M_kompotik

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О себе

Всем привет
Ищу подружек)
Желательно ВАО
В клубы не хожу)
Люблю вкусно покушать, погулять в парке, театры и т.д.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Diana_dnkvlv
Москва → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя 6Darya6
Москва → Другое

Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠

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