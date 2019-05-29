Всем привет Ищу подружек) Желательно ВАО В клубы не хожу) Люблю вкусно покушать, погулять в парке, театры и т.д.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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☣️ Токсичность

Москва → другое Есть кто из Люберец/ Некрасовки и ближайших районов?)

Москва → Другое Может погуляем как нибудь? Плюс если ты ценитель хорошего алкоголя 🫠🫠

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