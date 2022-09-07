Хургада
Профиль пользователя M2U3eP
О себе
Люблю путешествовать и открывать для себя что-то новое.
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
События пользователя
Москва → собрать компанию
Попить крафта в теплом и уютном баре.
Москва → прогуляться, перекусить
Прекрасный день, чтобы погулять.
Москва → пообщаться
Вечеринка для тех кто не спит... @
Хургада → прогуляться, перекусить
Может кто тоже в Египте? Можем встретиться)
Москва → прогуляться, перекусить
Незабываемая встреча в Гольяново.
Участие в других событиях
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Макеевка → Другое
просто поговорить о чем угодно
Москва → Другое
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
Москва → Другое
Сходить в кино
Москва → Другое
Ищу активных друзей в ВАО
Москва → Другое
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
Москва → Другое
Событие удалено
Москва → Другое
Событие удалено
Москва → Другое
Пойдем петь песни!
Москва → Другое
Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00
Москва → Другое
Танцевать до утра
Ищешь друзей и компанию в городе Хургада?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хургада.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.