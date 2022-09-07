Люблю путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Хургада → прогуляться, перекусить Может кто тоже в Египте? Можем встретиться)

Москва → пообщаться Вечеринка для тех кто не спит... @

Москва → Другое Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00

Москва → Другое Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

Москва → Другое Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького

Макеевка → Другое просто поговорить о чем угодно

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Ищешь друзей и компанию в городе Хургада?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хургада.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.