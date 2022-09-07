Хургада
Профиль пользователя M2U3eP

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О себе

Люблю путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → собрать компанию

Попить крафта в теплом и уютном баре.

Москва → прогуляться, перекусить

Прекрасный день, чтобы погулять.

Москва → пообщаться

Вечеринка для тех кто не спит... @

Хургада → прогуляться, перекусить

Может кто тоже в Египте? Можем встретиться)

Москва → прогуляться, перекусить

Незабываемая встреча в Гольяново.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое

Завести новые знакомства ✨

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое

Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького

маленькое фото пользователя Nas_tia123
Москва → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Ищу активных друзей в ВАО

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

маленькое фото пользователя Chapman
Москва → Другое

Пойдем петь песни!

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00

маленькое фото пользователя Bubuzel
Москва → Другое

Танцевать до утра

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