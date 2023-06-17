Москва
Профиль пользователя Lyvia
О себе
Я творческий человек, свою жизнь хочу
посвятить музыке.
Играю на гитаре, увлекаюсь макияжем, изучаю английский, что не получилось сделать за 11 лет хахаха, в данный момент не учусь,работаю и на эти деньги стараюсь развивать себя, еще хожу на вокал)
Я в поиске новых знакомств и в целом чего-то интересного.
Возможно, это увидит человек, который тоже ищет какое-то комьюнити, так скажем хах
Очень хотелось бы совместно с кем-то развивать тт, ютуб и инстаграм, просто создавать творческий контент или в целом поддерживать друг друг и найти свой круг)
Пока что для меня это что-то необычное,но, думаю я всегда готова к новому)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
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