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Москва
Профиль пользователя Lyvia

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О себе

Я творческий человек, свою жизнь хочу
посвятить музыке.
Играю на гитаре, увлекаюсь макияжем, изучаю английский, что не получилось сделать за 11 лет хахаха, в данный момент не учусь,работаю и на эти деньги стараюсь развивать себя, еще хожу на вокал)
Я в поиске новых знакомств и в целом чего-то интересного.
Возможно, это увидит человек, который тоже ищет какое-то комьюнити, так скажем хах
Очень хотелось бы совместно с кем-то развивать тт, ютуб и инстаграм, просто создавать творческий контент или в целом поддерживать друг друг и найти свой круг)
Пока что для меня это что-то необычное,но, думаю я всегда готова к новому)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎭 Театр🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🍷 Выпить в баре💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу сходить на какое-то мероприятие, что-то снять или просто погулять)

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Откликнулись 3 участника
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