О себе

Я творческий человек, свою жизнь хочу

посвятить музыке.

Играю на гитаре, увлекаюсь макияжем, изучаю английский, что не получилось сделать за 11 лет хахаха, в данный момент не учусь,работаю и на эти деньги стараюсь развивать себя, еще хожу на вокал)

Я в поиске новых знакомств и в целом чего-то интересного.

Возможно, это увидит человек, который тоже ищет какое-то комьюнити, так скажем хах

Очень хотелось бы совместно с кем-то развивать тт, ютуб и инстаграм, просто создавать творческий контент или в целом поддерживать друг друг и найти свой круг)

Пока что для меня это что-то необычное,но, думаю я всегда готова к новому)