Ищу новые знакомства, расширяю круг общения) Нравится активное времяпрепровождение- велосипед, плавание, сап, квиз, мафия, прогулки по любой местности, настолки тоже уважаю. Люблю путешествия, любые, уехать на выходные в Нижний Новгород чтобы сходить в музей в кремле - прям моё. Ну и за границу, конечно. Походы и просто выезд с палатками на природу- великолепно. Разговоры на любые темы, иногда тянет пофилосовствовать. Книги, фильмы, музыка - люблю, особых предпочтений в жанрах/авторах нет, читаю и смотрю что под руку попадётся в соответствии с настроением. Пообсуждать серьёзные темы тоже могу, правда этого хватает на работе)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.