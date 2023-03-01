Москва
Профиль пользователя Lymi
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Знакомство для дружбы или отношений
Москва → Другое
Ищу новые знакомства 😊Парни и девушки
Москва → Другое
Сгонять на рыбалку
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.