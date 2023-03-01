⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя LVNARY

фото пользователя LVNARY
фото #2 пользователя LVNARY
фото #3 пользователя LVNARY
фото #4 пользователя LVNARY

О себе

Сонграйтер, саунд-продюсер🙌
Пишу и продюсирую.
В основном RnB/Pop⚡️⚡️
В Мск недавно, буду рад куда-нибудь сходить)
P.S. Если пишешь или занимаешься музыкой, нам точно будет, о чем поговорить)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.