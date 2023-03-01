Москва
Профиль пользователя lvanova1985

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О себе

Ищу друзей в Лопатино и Бутово От 35-38 лет . Люблю прогулки и общения

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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