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Москва
Профиль пользователя Luto_Tusa

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О себе

Короче, братва, давайте расширять круг знакомств и все дела, так будет ровно. Имею в целях тусануть, при хороших раскладах - найти долгосрочное товарищество дабы дико тусить.В мою постоянную свиту входит такая же оторванная моя спутница по жизни. Давайте делать)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Короче, братва, давайте расширять круг знакомств и все дела, так будет ровно.

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 36 участников

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Москва → пообщаться

Дискутировать за жизу

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Москва → прогуляться, перекусить

Покататься (я за рулём) по местам Москвы и увидеть что-то новое, узнать что-то

Откликнулись 2 участника

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