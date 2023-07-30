О себе

Короче, братва, давайте расширять круг знакомств и все дела, так будет ровно. Имею в целях тусануть, при хороших раскладах - найти долгосрочное товарищество дабы дико тусить.В мою постоянную свиту входит такая же оторванная моя спутница по жизни. Давайте делать)