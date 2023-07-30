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Москва
Москва
Профиль пользователя Luto_Tusa
О себе
Короче, братва, давайте расширять круг знакомств и все дела, так будет ровно. Имею в целях тусануть, при хороших раскладах - найти долгосрочное товарищество дабы дико тусить.В мою постоянную свиту входит такая же оторванная моя спутница по жизни. Давайте делать)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
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