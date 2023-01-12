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Москва
Люблю кататься на велосипеде, на роликах, активно проводить время. Изредка каталась на сноуборде, хочу начать учиться на постоянной основе.
Москва
Профиль пользователя Luntyaha
О себе
Люблю кататься на велосипеде, на роликах, активно проводить время. Изредка каталась на сноуборде, хочу начать учиться на постоянной основе.
Иногда бывает настроение просто прогуляться, пообщаться на интересные новые темы, узнать что-то новое, либо сходить в театр или на концерт.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр
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