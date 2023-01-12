О себе

Люблю кататься на велосипеде, на роликах, активно проводить время. Изредка каталась на сноуборде, хочу начать учиться на постоянной основе.

Иногда бывает настроение просто прогуляться, пообщаться на интересные новые темы, узнать что-то новое, либо сходить в театр или на концерт.