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Москва
Профиль пользователя LunaWinter

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О себе

Буду рада вам на моем канале о психологии: @LunaPsychology

Привет! Меня зовут Луна. Я учусь на психолога, уже на 4 курсе, не работаю. Психология интересует с детства, очень счастлива ей заниматься. В свободное время люблю читать, гулять в парке, ходить на пикники, заниматься йогой, кататься на велосипеде, играть в Симс.

Я не люблю обсуждать парней, сплетничать, постоянно жаловаться. Вместо этого мне будет интересно обсуждать наш жизненный опыт, цели, путь саморазвития, что хорошего и важного произошло с вами и мной за день или неделю, от мелочей типа красивого цветка до важных моментов. Ищу знакомств, где мы будем поддерживать и понимать друг друга.

Я довольно сдержанный, в какой-то мере закрытый человек, но в дружбе раскрываюсь, очень ценю всех людей, особенно близких, и хочу встретить тех, кто так же уважает и любит людей. В людях и себе очень ценю доброту, уважение, такт, любовь к людям, ум и саморазвитие.

Буду рада, если вы разделяете мои интересы или сможете рассказать о своих! Не важно, парень вы или девушка. У меня есть парень, знакомлюсь только для общения и, возможно, дружбы 👐🏻

Буду рада вам на моем канале о психологии: @LunaPsychology

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения📺 Политика💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Москва → пообщаться

Начинающие психологи 🙌🏻

маленькое фото пользователя MARIA022
маленькое фото пользователя Odino4ka
маленькое фото пользователя Ystalost
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 137 участников

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

создаю женское community, в котором будем обсуждать все

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя SliceUniverse

Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя elli_grf

Москва → собрать компанию

Создаю женское community с оффлайн встречами!

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Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

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