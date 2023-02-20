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Москва
Москва
Профиль пользователя Luna00
О себе
Привет 🤝 Ищу интересных людей для общение ☕☕
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей
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