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Москва
Профиль пользователя Luna00

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О себе

Привет 🤝 Ищу интересных людей для общение ☕☕

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Москва → пообщаться

Что есть интересное?

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для души

Откликнулись 34 участника

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