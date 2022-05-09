Москва
Профиль пользователя Luiza_magomedova

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О себе

Привет и благого времени суток 🙂
Дилетант широкого профиля) круг интересов очень большой, за любой кипишь кроме голодовки

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🏢 Работа 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → другое

Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя bldkv_a
Москва → Другое

Ищу тебя, подруга💥

маленькое фото пользователя Hellena
Москва → Другое

Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

маленькое фото пользователя Katrina39
Люберцы → Другое

Ищу подругу)

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