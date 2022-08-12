Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм

💩 Странный юмор ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Москва → Другое Присоединяйся к нам,чтобы изменить свою жизнь❤️

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.