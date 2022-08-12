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Москва
Профиль пользователя Lufes

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О себе

Хочется найти людей с которыми можно пообщаться на разнообразные темы. Делиться интересными мыслями, а иногда и по ныть) 😸 За любой кипишь.

Была в сети пару дней назад

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься по городу и выпить вкусный кофе

маленькое фото пользователя Alexey1987
маленькое фото пользователя katrin123
Откликнулись 2 участника

Москва → пообщаться

Я за общение на разные темы. Кино, вино и домино) 😺

маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Kotri
маленькое фото пользователя Karaa
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 160 участников

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулись 72 участника

маленькое фото пользователя Alex_hase

Москва → сходить на мероприятие

Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя kushner

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Sam7

Москва → прогуляться, перекусить

Гулянки, посиделки. Другие приключения можно придумать вместе.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sailor

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, поболтать, выпить по чашке кофе или бокалу вина.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Natalii

Москва → пообщаться

Разговоры по душам, а дальше как пойдет🙋🏻‍♀️

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя SkyLer

Москва → прогуляться, перекусить

Хотелось бы прогуляться с кем-нибудь

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Nik90

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на мото, по осенним тропам))

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Egor89

Москва → прогуляться, перекусить

Собираю команду единомышленников, вместе всегда веселее😌

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя VladKlad

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по набережной в марьино

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Berlin50

Москва → прогуляться, перекусить

На этом сайте все хотят кушать и курить кальян))

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sergei06

Москва → прогуляться, перекусить

Раз два три

Откликнулся 1 участник

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