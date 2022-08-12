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Москва
Москва
Профиль пользователя Lufes
О себе
Хочется найти людей с которыми можно пообщаться на разнообразные темы. Делиться интересными мыслями, а иногда и по ныть) 😸 За любой кипишь.
Была в сети пару дней назад
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
🎸 Концерт / фестиваль😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры
События пользователя
Участие в других событиях
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