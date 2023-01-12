Открыта к любому общению, простая, смешная, лёгкая на подъем, люблю пешие прогулки и стараюсь ходить по 10к шагов в день)) Слушаю русскую поп-музыку, а также предпочитаю дискотеку 90х-00х💃

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

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Москва → Другое Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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