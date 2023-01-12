Москва
Профиль пользователя Ludmilla
О себе
Открыта к любому общению, простая, смешная, лёгкая на подъем, люблю пешие прогулки и стараюсь ходить по 10к шагов в день)) Слушаю русскую поп-музыку, а также предпочитаю дискотеку 90х-00х💃
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Женское комьюнити
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Хотелось бы найти классных подружек
Найти неадекватных подруг с весельцой
Ищу подругу
Гулять и болтать о женском😁🫶🏻
Хочу найти подруг!
Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.
Прогулка по Москве
Попить кофе в классном месте, поболтать 💗
Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память
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