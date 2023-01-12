Москва
Профиль пользователя Ludmilla

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О себе

Открыта к любому общению, простая, смешная, лёгкая на подъем, люблю пешие прогулки и стараюсь ходить по 10к шагов в день)) Слушаю русскую поп-музыку, а также предпочитаю дискотеку 90х-00х💃

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг, с которыми будем классно проводить время👯

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя RAMENtic
Москва → Другое

прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Darya96
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Dari.Svet
Москва → Другое

Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Хочу найти подруг!

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

маленькое фото пользователя Dor4m3
Москва → Другое

Прогулка по Москве

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя liincheg
Москва → Другое

Пройтись по центру, поболтать, сделать красивые фото на память

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