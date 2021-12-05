Привет, меня зовут Эрик. Мне 27 и я алкоголик(нет). Предпочитаю рок(Within temptation, Breaking Benjamin, Metallica, Slash, System of a down), но так же неплохо отношусь к попсе, а временами могу послушать и рэп 😄 Катаюсь на велосипеде летом, зимой - сноуборд. Люблю триллеры и длительные прогулки. Объездил бОльшую часть России, побывал в Грузии, Узбекистане, Армении, Казахстане. Смотрю футбол, уже лет 15 болею за Ливерпуль. 🔴 Имею пару тату(не группу). Читаю, пишу, общаюсь.

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

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📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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