Москва
Профиль пользователя Lucky1892
О себе
Привет, меня зовут Эрик.
Мне 27 и я алкоголик(нет).
Предпочитаю рок(Within temptation, Breaking Benjamin, Metallica, Slash, System of a down), но так же неплохо отношусь к попсе, а временами могу послушать и рэп 😄
Катаюсь на велосипеде летом, зимой - сноуборд.
Люблю триллеры и длительные прогулки.
Объездил бОльшую часть России, побывал в Грузии, Узбекистане, Армении, Казахстане.
Смотрю футбол, уже лет 15 болею за Ливерпуль. 🔴
Имею пару тату(не группу).
Читаю, пишу, общаюсь.
Профиль обновлён 26 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
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