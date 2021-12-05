Москва
Профиль пользователя Lucky1892

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О себе

Привет, меня зовут Эрик.

Мне 27 и я алкоголик(нет).

Предпочитаю рок(Within temptation, Breaking Benjamin, Metallica, Slash, System of a down), но так же неплохо отношусь к попсе, а временами могу послушать и рэп 😄

Катаюсь на велосипеде летом, зимой - сноуборд.

Люблю триллеры и длительные прогулки.

Объездил бОльшую часть России, побывал в Грузии, Узбекистане, Армении, Казахстане.

Смотрю футбол, уже лет 15 болею за Ливерпуль. 🔴

Имею пару тату(не группу).
Читаю, пишу, общаюсь.

Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Самарканд → пообщаться

Жил да был.

Москва → путешествия

Едем из Москвы в Сергиево-Посад, вечером обратно. Есть желающие?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Yul_ka
Калининград → Другое

Кому скучно-пишите)

маленькое фото пользователя Darya0406
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы)

маленькое фото пользователя Partenokarp
Краснодар → Другое

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