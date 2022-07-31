ПРИВЕТ Я LUCKY на проект пришёл найти новых интересных людей которые любят движ по жизни а не скуку и рутину. PHOTOGRAPHER - EDM_BLOGGER -LIFESTYLER! ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО УБИТЬ ВРЕМЯ НО И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕВУШКАМИ ВСТРЕТИТСЯ РЕАЛЬНО ПОЙТИ ПОГУЛЯТЬ ПО МОСКВЕ. ПОВТОРЮСЬ РЕАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ! А КАК СВЯЗАТЬСЯ МЫ НАЙДЁМ СПОСОБ В 21 ВЕКЕ ЛИШЬ БЫ БЫЛО ЖЕЛАНИЕ ПОМИМО ПУСТОЙ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ В ЭТИХ ИГРАХ Я НЕ ГОВОРЮ ЧТО НУЖНО ТОЛЬКО ГУЛЯТЬ Я ТОЖЕ ИГРАЮ НО НУЖНО КАК ПО МНЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ВИРТУАЛЬНОГО МИРАИНОГДА :) не забывать что помимо виртуальной жизни есть реальная жизнь.

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.