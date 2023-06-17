Москва

Профиль пользователя Lucas

О себе Люблю интересную беседу, гулять пешком и кататься на велосипеде. Музыку люблю разную, по настроению.

Был в сети две недели назад

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