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Москва
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О себе

Люблю интересную беседу, гулять пешком и кататься на велосипеде. Музыку люблю разную, по настроению.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📺 Политика💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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