О себе

Люблю музыку: Panic!at the disco, Imagine dragons, 30 seconds to Mars, Nickelback, Maneskin, Placebo, наш рок, не наш рок)

Люблю машины: сама вожу, езжу на механике, обожаю автопутешествия и приключения, это то, что делает меня счастливой.

Люблю свою работу: работаю в департаменте информационных технологий крупной компании.

Люблю животных: у меня две кошки, обе беспородные, одну взяла котёнком в добрые руки, вторую забрала взрослой из приюта.

Из приятных увлечений make up и караоке. Играю в любительском Что? Где? Когда?.

Живу в ближайшем Подмосковье, в районе Видного. Работаю в Сити и на удалёнке.