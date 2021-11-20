Москва
Профиль пользователя Lubava
О себе
Люблю музыку: Panic!at the disco, Imagine dragons, 30 seconds to Mars, Nickelback, Maneskin, Placebo, наш рок, не наш рок)
Люблю машины: сама вожу, езжу на механике, обожаю автопутешествия и приключения, это то, что делает меня счастливой.
Люблю свою работу: работаю в департаменте информационных технологий крупной компании.
Люблю животных: у меня две кошки, обе беспородные, одну взяла котёнком в добрые руки, вторую забрала взрослой из приюта.
Из приятных увлечений make up и караоке. Играю в любительском Что? Где? Когда?.
Живу в ближайшем Подмосковье, в районе Видного. Работаю в Сити и на удалёнке.
Профиль обновлён 15 июня 2023 г.
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