Люблю музыку: Panic!at the disco, Imagine dragons, 30 seconds to Mars, Nickelback, Maneskin, Placebo, наш рок, не наш рок) Люблю машины: сама вожу, езжу на механике, обожаю автопутешествия и приключения, это то, что делает меня счастливой. Люблю свою работу: работаю в департаменте информационных технологий крупной компании. Люблю животных: у меня две кошки, обе беспородные, одну взяла котёнком в добрые руки, вторую забрала взрослой из приюта. Из приятных увлечений make up и караоке. Играю в любительском Что? Где? Когда?. Живу в ближайшем Подмосковье, в районе Видного. Работаю в Сити и на удалёнке.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 🏫 Учеба 💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Москва → Другое Съездить на природу в Подмосковье, где поменьше людей.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.