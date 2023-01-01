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Москва
Профиль пользователя LoveMEBetter

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О себе

Любимые фильмы: Star Wars all, Aliens vs Predator all, Люблю еще исторические, Saw I, II, III, IV, V, VI, Hachico, Lord of the Rings I, II, III, Ученик Чародея, Predators, The Dark Knight, Repo Men, Step Up I, II, 3D, Карате пацан, Lost all seasons, Lie to Me… список большой…
Любимая музыка: Linkin Park, Sting, Onerepablic, Robbie Williams, Scorpions, Scooter - это все моя база. Сейчас репертуар очень изменился, но база есть база.
Из активного: хожу в зал, умею кататься на роликах
Игры компьютерные которые пройдены: plague in tale 1 & 2, cyberpunk 2077, remnant 2…

Был в сети на этой неделе

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