Москва
Профиль пользователя love_sea

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О себе

Приветик, хочу найти новые знакомства🥺
Я меломан, слушаю очень многое и могу много общаться на эту тему и слушать музыку🥰
Люблю активный образ жизни, танцы, пение, тусовки, но и не прочь посидеть посмотреть фильмы или сериалы
Обожаю животных и всегда за любой движ связанный с ними 🤍

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, круто провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kisazaika
Москва → Другое

Пообщаться ,обсудить интересные вещи

маленькое фото пользователя Burnbabyyy
Москва → Другое

Катание на лошадях

маленькое фото пользователя Lus.sym
Москва → Другое

Прогуляться по центру Москвы

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