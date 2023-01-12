О себе

Всё хочу! Ходить культурно в театры, музеи, выставки, квизы, не совсем культурно — в караоке, ночные клубы, совсем некультурно — на рок-концерты, бары и т.д. Хотела бы завести собаку, но в принципе люблю животных. Хочу научиться играть на укулеле и фортепьяно. И красиво получаться на фото) Найти подруг и друзей, чтоб как в Как я встретил вашу маму, Теории большого взрыва и Друзьях. Обожаю Альфа. И сарказм. И чёрный юмор.