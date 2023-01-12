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Москва
Москва
Профиль пользователя Love_21
О себе
Всё хочу! Ходить культурно в театры, музеи, выставки, квизы, не совсем культурно — в караоке, ночные клубы, совсем некультурно — на рок-концерты, бары и т.д. Хотела бы завести собаку, но в принципе люблю животных. Хочу научиться играть на укулеле и фортепьяно. И красиво получаться на фото) Найти подруг и друзей, чтоб как в Как я встретил вашу маму, Теории большого взрыва и Друзьях. Обожаю Альфа. И сарказм. И чёрный юмор.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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