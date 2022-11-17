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Москва
Профиль пользователя Love86

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О себе

Очень люблю свою работу - образование. Люблю посещать интересные и новые места. Посетить и перекусить заодно. Обсудить звезд, новинки книг, смеяться много-много, но в рамках разумного) спорт точно нет, а прогулки в хорошую погоду-вполне. Люблю стиль и моду. Ищу хорошего и доброго человека - подружку 🩷

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти темы для душевного разговора, а далее продолжить за вкусным кофе

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