О себе

Очень люблю свою работу - образование. Люблю посещать интересные и новые места. Посетить и перекусить заодно. Обсудить звезд, новинки книг, смеяться много-много, но в рамках разумного) спорт точно нет, а прогулки в хорошую погоду-вполне. Люблю стиль и моду. Ищу хорошего и доброго человека - подружку 🩷