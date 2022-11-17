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Москва
Профиль пользователя Loriole

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О себе

Я хочу найти друзей и подруг! Люблю читать книги, особенно научпоп, русскую и зарубежную классику, тру крайм. Люблю слушать музыку. Я меломан. Слушаю абсолютно все, поэтому буду рада, если поделишься плейлистом или сходим на концерт! Люблю смотреть фильмы (ужастики, комедии, детективы, триллеры). Открыта ко всему новому. Правда... Я не очень спортивная, но люблю гулять! Если умеешь плавать, то я разделю с тобой это занятие, если научишь ахахха
Также уважаю всякие галлерии, музеи, театры, всякие походы на разные мероприятия! Обсуждать люблю разные темы!

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Шутки про говно 📺 Политика

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность

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Прогуляться в парке, пообщаться
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Girls gang
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