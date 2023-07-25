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Москва
Профиль пользователя LooVee

фото пользователя LooVee

О себе

В меру дружелюбна и по настроению токсичны)
Много читаю, обожаю фильмы 90-00х и женские мелодрамы,иногда пишу и рисую, тупо шучу и живу жизнь)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → пообщаться

Мемная комната (и не только )

Москва → пообщаться

Мемная комната и не только

маленькое фото пользователя Eva_lacis
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Простое, лёгкое общение на любые темы)

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