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Москва
В меру дружелюбна и по настроению токсичны)
Москва
Профиль пользователя LooVee
О себе
В меру дружелюбна и по настроению токсичны)
Много читаю, обожаю фильмы 90-00х и женские мелодрамы,иногда пишу и рисую, тупо шучу и живу жизнь)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться
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