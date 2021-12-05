Москва
Профиль пользователя Loonariss

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Профиль обновлён 26 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kfimh
Москва → Другое

Небольшое путешествие

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