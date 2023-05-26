Москва
Профиль пользователя lonely_queen

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О себе

Хочу найти подругу

Профиль обновлён 11 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Москве

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Хочу найти подругу👯‍♀️

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Устроить так называемую пижамную вечеринку

маленькое фото пользователя Ariuannna
Москва → Другое

Хочу собрать компашку друзей

маленькое фото пользователя Yana_blond
Москва → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.