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Краснодар
Профиль пользователя Loly

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О себе

Путешествия / пикники/ природа/ и многое другое

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пойдемте на мастер класс / арт или вы предложите

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Откликнулось 9 участников

Краснодар → прогуляться, перекусить

Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

Участие в других событиях

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

Откликнулось 19 участников

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Макеевка → пообщаться

просто поговорить о чем угодно

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Краснодар → собрать компанию

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🌺🌺🌺🌺

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Краснодар → другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

Откликнулись 4 участника

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