Москва
Профиль пользователя Lolsad

фото пользователя Lolsad

О себе

Бородатый мужик )

Профиль обновлён 5 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → пообщаться

Помурчать с кем-нибудь в дискорде.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя HappyCat
Москва → Другое

Пока просто пообщаться

маленькое фото пользователя AnnaMoly
Саранск → Другое

Может просто пообщаться,скоротать вечер?

маленькое фото пользователя AlinaMak
Москва → Другое

Пообщаться или прогуляться.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.