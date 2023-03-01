Москва

Профиль пользователя Lollypups

О себе Работаю косметологом , приехала в Москву 6 месяцев назад с Белгорода . Увлекаюсь готовкой , йогой, люблю природу , танцами и конным спортом . Люблю живое общение и спонтанность

Была в сети на прошлой неделе

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