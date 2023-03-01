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Москва
Профиль пользователя Lollypups

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О себе

Работаю косметологом , приехала в Москву 6 месяцев назад с Белгорода . Увлекаюсь готовкой , йогой, люблю природу , танцами и конным спортом . Люблю живое общение и спонтанность

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн
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