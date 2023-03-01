⬅️ Посмотреть других пользователей в Москве
Москва
Москва
Профиль пользователя Lollypups
О себе
Работаю косметологом , приехала в Москву 6 месяцев назад с Белгорода . Увлекаюсь готовкой , йогой, люблю природу , танцами и конным спортом . Люблю живое общение и спонтанность
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам