Москва
Профиль пользователя Lolli
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес
Не нравится:
✝️ Религия
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Ищу подружку🥹
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Ищу подружку❤️🩹
Москва → Другое
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
Москва → Другое
Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
Москва → Другое
Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍
Москва → Другое
выбраться погулять!
Москва → Другое
пообщаться, а потом как пойдёт)
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