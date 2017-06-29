Москва
Профиль пользователя Lolli

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Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Подруга нужна, девачкииии

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris1202
Москва → Другое

Найти подругу 🥹

маленькое фото пользователя Dariana
Москва → Другое

Ищу подружку🥹

маленькое фото пользователя Anna567
Москва → Другое

Ищу подругу💝

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подружку❤️‍🩹

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Ganya
Москва → Другое

Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

маленькое фото пользователя samorodova
Москва → Другое

выбраться погулять!

маленькое фото пользователя trixie
Москва → Другое

пообщаться, а потом как пойдёт)

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.